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Новости

22 декабря, 16:45

Общество

Новости часа: Путин позволил выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами

Новости часа: Путин позволил выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами

Путин провел заседание Госсовета по вопросам молодежной политики

Новости часа: американские системы Patriot являются законной целью для военных РФ – Песков

Путин предложил обсудить концепцию внешней политики России на совещании Совбеза

Новости часа: Путин согласился с предложениями Шойгу о структурных изменениях ВС РФ

Путин заявил, что возможности российских военных увеличиваются с каждым днем

Новости часа: Путин заявил о необходимости расширять арсенал современных ударных средств

Российские военные в зоне СВО действуют мужественно и стойко – Путин

Новости часа: Путин заявил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы

Путин запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин дал право кабмину выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под санкции РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовых документов.

Госкорпорация ВЭБ.РФ предложил в качестве эксперимента разрешить подросткам торговать на бирже. Согласно задумке, торговать на бирже смогут те инвесторы, которые подтвердят свою состоятельность и пройдут обучение и ряд тестов.

До 9 баллов пообещали на дорогах столицы вечером 22 декабря. Об этом сообщили в ЦОДД.

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