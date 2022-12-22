Новости часа: Путин позволил выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин дал право кабмину выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под санкции РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовых документов.

Госкорпорация ВЭБ.РФ предложил в качестве эксперимента разрешить подросткам торговать на бирже. Согласно задумке, торговать на бирже смогут те инвесторы, которые подтвердят свою состоятельность и пройдут обучение и ряд тестов.

До 9 баллов пообещали на дорогах столицы вечером 22 декабря. Об этом сообщили в ЦОДД.