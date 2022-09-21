Новости часа: в России началась частичная мобилизация

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Частичная мобилизация начинается 21 сентября в России. Это следует из указа Владимира Путина.

Мобилизацию проводят в первую очередь для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения. По ней будут призваны порядка 300 тысяч резервистов. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку, после этого приступят к выполнению задач. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Категории россиян, которым предоставят право на отсрочку, определит правительство. Об этом сообщил Путин.