Владимир Путин встретился с волонтерами в Курской области

Владимир Путин во время своего визита в Курскую область встретился с волонтерами. Глава государства отметил, что они делают очень важное дело вместе со всем российским народом, который перед лицом опасности продемонстрировал решимость и единство.

Во время встречи Путин также подчеркнул, что жители области стойко держались во время нападения ВСУ и дали достойный отпор противнику.

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