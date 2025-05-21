Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 10:15

Политика

Владимир Путин встретился с волонтерами в Курской области

Владимир Путин встретился с волонтерами в Курской области

Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона

Путин и Трамп обсудили прекращение украинского конфликта во время телефонного разговора

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Путин заявил, что РФ выступает за остановку боевых действий

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Михаил Мишустин и Сергей Собянин осмотрели работу кластера "Ломоносов"

Фондовый рынок вырос на фоне грядущего разговора Путина и Трампа

Сергей Собянин принял участие в заседании комиссии по вопросам развития МСП

Владимир Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом 19 мая

Владимир Путин во время своего визита в Курскую область встретился с волонтерами. Глава государства отметил, что они делают очень важное дело вместе со всем российским народом, который перед лицом опасности продемонстрировал решимость и единство.

Во время встречи Путин также подчеркнул, что жители области стойко держались во время нападения ВСУ и дали достойный отпор противнику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикарегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика