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20 мая, 07:15

Политика

Путин и Трамп обсудили прекращение украинского конфликта во время телефонного разговора

Путин и Трамп обсудили прекращение украинского конфликта во время телефонного разговора

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Лидеры затронули ключевые международные темы, главной из которых стал украинский кризис. Президент России заявил, что Москва выступает за прекращение боевых действий и готова выработать наиболее эффективные пути достижения мира.

Путин отметил, что Россия предложит украинской стороне меморандум с принципами урегулирования и возможными сроками заключения мирного соглашения. Он также поблагодарил Трампа за поддержку идеи возобновления прямых переговоров, прерванных в 2022 году. По словам президента США, стороны близки к началу нового этапа диалога, и переговоры о прекращении конфликта могут стартовать в ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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