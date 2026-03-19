19 марта, 18:45
Путин встретился с победителями Паралимпийских игр в Кремле
В Кремле 19 марта прошла церемония вручения государственных наград победителям и призерам зимних Паралимпийских игр в Италии. Со спортсменами встретился Владимир Путин. Президент лично поздравил их с успешным выступлением, назвав участие российской команды в Играх невероятным.
Путин отметил, что спортсмены показали высочайший класс, а их выступление стало одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского спорта. Он подчеркнул, что команда из 6 атлетов завоевала 12 наград и вошла в тройку сильнейших, обойдя именитых соперников.
