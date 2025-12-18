Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего мальчика из Ханты-Мансийска. Ребенок был участником акции "Елка желаний". Он хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

Для этого мальчик вместе с мамой прилетел в Москву. Семье провели экскурсию по Музею Госавтоинспекции, зданию Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Также ребенок смог проехать на патрульном автомобиле по московским улицам. После экскурсии он смог лично поговорить по телефону с президентом и рассказать ему о своих впечатлениях.

