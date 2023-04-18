Песков объяснил, почему Шойгу и Герасимов не поехали с Путиным в зону проведения СВО

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов не сопровождали Владимира Путина в поездке в зову проведения СВО, чтобы "не давать искушения противнику" появлением их втроем в одном пункте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля рассказал, что станет с оригиналом иконы "Спас Нерукотворный", копию которой Владимир Путин подарил военным. По словам пресс-секретаря президента, икона будет передана в главный храм Вооруженных сил РФ.