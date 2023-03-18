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Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ устанавливается уголовная ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь уголовное наказание будет применяться за публичную деятельность по дискредитации любых участников СВО, в том числе добровольческих формирований, организаций или людей, которые помогают ВС РФ в выполнении задач. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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