Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ устанавливается уголовная ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь уголовное наказание будет применяться за публичную деятельность по дискредитации любых участников СВО, в том числе добровольческих формирований, организаций или людей, которые помогают ВС РФ в выполнении задач. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.