В Кремле прокомментировали интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

Российская власть неоднократно высказывала пожелания к руководству Telegram о том, чтобы мессенджер не превращался в инструмент в руках террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью основателя Telegram Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону.

Как заявил представитель Кремля, Telegram в России не запрещен и активно используется. Главное, по его словам, чтобы контент не нарушал законодательство РФ.

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