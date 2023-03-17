Песков сравнил поставки Словакии и Польши МИГ-29 для ВСУ с утилизацией старой техники

Намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители МиГ-29 напоминают попытки утилизации ненужной техники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также Дмитрий Песков прокомментировал посягательства Киева на православную церковь. По его словам, желание Украины закрыть Киево-Печерскую лавру подтверждает правильность проведения СВО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.