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13:15

Политика

Песков сравнил поставки Словакии и Польши МИГ-29 для ВСУ с утилизацией старой техники

Песков сравнил поставки Словакии и Польши МИГ-29 для ВСУ с утилизацией старой техники

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Намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители МиГ-29 напоминают попытки утилизации ненужной техники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также Дмитрий Песков прокомментировал посягательства Киева на православную церковь. По его словам, желание Украины закрыть Киево-Печерскую лавру подтверждает правильность проведения СВО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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