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Новости часа: Путин подписал закон о соцподдержке вдов и вдовцов ветеранов боевых действий
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон, по которому вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий будут получать соцподдержку вне зависимости от состава их семей.
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