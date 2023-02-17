Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Общество

Новости часа: Путин подписал закон о соцподдержке вдов и вдовцов ветеранов боевых действий

Новости часа: Путин подписал закон о соцподдержке вдов и вдовцов ветеранов боевых действий

Новости часа: Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве

Новости часа: Путин подписал закон о выплате пенсий гражданам РФ в новых субъектах

Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах с 1 марта

Новости часа: Путин будет защищен от вирусов во время послания парламенту – Песков

Песков заявил, что Путин будет надежно защищен от вирусов во время послания парламенту

Россия нарастит объемы выпуска отечественной авиатехники – Мишустин

Новости часа: кабмин выделит 29 регионам 1 млрд рублей на детские экскурсионные поездки

Новости часа: кабмин заключил контракты с предприятиями авиапрома для обновления парка

Более 60 магистральных самолетов сможет получить "Аэрофлот" до 2025 года – Мишустин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон, по которому вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий будут получать соцподдержку вне зависимости от состава их семей.

В Москве работают свыше 3,5 тысячи промышленных площадок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Парковка на участке улицы Советской Армии будет временно запрещена 22 февраля. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Читайте также
властьобществомэр МосквыгородпарковкивидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика