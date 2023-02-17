Новости часа: Путин подписал закон о соцподдержке вдов и вдовцов ветеранов боевых действий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон, по которому вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий будут получать соцподдержку вне зависимости от состава их семей.

В Москве работают свыше 3,5 тысячи промышленных площадок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Парковка на участке улицы Советской Армии будет временно запрещена 22 февраля. Об этом сообщил столичный Дептранс.