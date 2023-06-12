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Общество

Путин вручил государственные премии и золотые медали Героя Труда 12 июня

Путин вручил государственные премии и золотые медали Героя Труда 12 июня

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В день России Владимир Путин вручил государственные премии и золотые медали Героя Труда. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца.

Среди награжденных – ученый Александр Иноземцев. Он внес неоценимый вклад в создание турбореактивного двигателя ПД-14, который широко востребован российской гражданской авиацией.

Государственная премия присуждена также Дмитрию Пушкарю, Игорю Хатькову и Алексею Шабунину – они научно обосновали и внедрили в клиническую практику концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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