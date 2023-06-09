Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Сочи

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Владимир Путин провел неформальную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи в рамках Третьего Евразийского конгресса. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул Первого".

"В неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном", – говорится в сообщении.

Начиная беседу с белорусским лидером, Путин заявил, что намерен обсудить "с глазу на глаз" ситуацию безопасности, однако подчеркнул, что в целом она остается стабильной.

"И по вопросам безопасности, по вопросам экономического взаимодействия – там есть о чем поговорить. Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо – развивается хорошими темпами, во всяком случае", – цитирует российского лидера ТАСС.

Глава государства отметил, что структура экономических отношений РФ и Белоруссии меняется в нужную сторону.

Ранее Путин заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется 7–8 июля. В указанные даты в стране завершится подготовка сооружений для его хранения.



Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется в июле