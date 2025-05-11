Россия и Украина заявили о готовности к переговорам, но при разных условиях

В Кремле уточнили цели предложенных Владимиром Путиным переговоров с Украиной: устранение первопричин конфликта и защита интересов России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Киев в прошлом отказался от диалога под давлением западных кураторов. Москва предлагает начать переговоры 15 мая в Стамбуле – без предварительных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но только при условии полного и продолжительного прекращения огня с 12 мая. Таким образом, ключевое расхождение сторон – в последовательности действий: Москва предлагает начать диалог немедленно, Киев – только после перемирия. Политологи называют этот вопрос решающим.

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