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11 мая, 11:15

Политика

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий

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Владимир Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной. Об этом он сообщил в ходе ночной пресс-конференции после праздничных мероприятий к 80-летию Великой Победы. По словам главы государства, Москва предлагает начать диалог без предварительных условий уже 15 мая в Стамбуле, где ранее уже проходили встречи сторон.

Путин подчеркнул, что Россия не прерывала переговоров в 2022 году и неоднократно предлагала режим прекращения огня. Российские дипломаты подтвердили готовность начать обсуждение в назначенный день. Пока Киев официального ответа не дал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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