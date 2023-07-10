Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

В Кремле рассказали о встрече Владимира Путина с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча прошла 29 июня и длилась почти три часа.

По словам Пескова, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.