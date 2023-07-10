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14:15

Политика

Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным 29 июня

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В Кремле рассказали о встрече Владимира Путина с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча прошла 29 июня и длилась почти три часа.

По словам Пескова, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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