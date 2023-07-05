В МИД РФ заявили о намерении Зеленского совершить теракт на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Киевский режим держит весь мир в заложниках, президент Украины Владимир Зеленский собирается совершить теракт на Запорожской АЭС. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский собирается совершать теракт в отношении Запорожской АЭС – вот так надо говорить, потому что это правда. Потому что они много месяцев ее обстреливают. <...> Мы об этом давно говорим – о ядерном экстремизме режима Зеленского. О том, что он выбрал себе объект покруче для того, чтобы держать практически весь мир в заложниках", – заявила Захарова.

По ее мнению, обстрелы ЗАЭС Киевом являются "четко спланированной тактикой", а не случайностью. Она предупредила, что последствия катастрофы затронут весь мир.

Захарова указала, что США и Великобритания считают, что возможная катастрофа на ЗАЭС не коснется их. Однако дипломат напомнила, что от происшествия в том числе пострадают атмосфера, мировой океан и сельскохозяйственная отрасль.

Ранее гендиректор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что Украина планирует атаковать Запорожскую АЭС в ночь на 5 июля. По его словам, вместе с этим украинские боевики хотят сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами. Карчаа заявил, что они были вывезены 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

В качестве запасного плана киевский режим рассматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У".

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