Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Украина отключила Днепровскую ЛЭП, которая снабжала электричеством Запорожскую АЭС. Об этом сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Сегодня в 01:07 по московскому времени <...> они (Украина. – Прим. ред.) берут и отключают 750-ю Днепровскую линию", – сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Карчаа заявил, что страны Запада планируют устроить ЧП на ЗАЭС. По его словам, таким образом западные государства хотят легализовать свое непосредственное участие в конфликте.

Как уточнил Карчаа, контрнаступление Украины уже "захлебнулось", и западные хозяева Киева понимают, что украинский режим не может вытянуть эту ситуацию. По его словам, Запад воспримет поражение Киева в конфликте как собственное, несмотря на то что ставки западные страны взвинтили самостоятельно.

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