РФ направила в СБ ООН письмо с призывом заставить Киев не вести провокаций против ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Россия распространила в СБ ООН и в Генассамблее письмо, в котором подтвердила, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС. Об этом заявил постпред России при международной организации Василий Небензя.

"Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC News, что Россия якобы планирует совершить теракт на Запорожской АЭС. Причиной он назвал то, что российская сторона не заинтересована в безопасности на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью слова украинского лидера.

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Зеленский действительно может устроить ядерную катастрофу на станции из-за неудач украинской армии в ходе конфликта. Он назвал данную угрозу реальной и подчеркнул, что украинский президент рассматривает подобные планы как возможность для изменения хода боевых действий.

До этого также стало известно, что Вооруженные силы Украины открыли огонь в момент возвращения делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ее гендиректора Рафаэля Гросси с Запорожской АЭС. Членам делегации пришлось переждать обстрел в городе Запорожье.

Новости часа: Небензя призвал Запад не дать Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС