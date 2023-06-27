ЧВК "Вагнер" передаст тяжелую военную технику подразделениям ВС РФ

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Сейчас осуществляется подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ситуация в стране обострилась после действий ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня. Основатель группы Евгений Пригожин принял решение направить колонны бойцов на Москву. В Ростове-на-Дону силами ЧВК был захвачен штаб Южного военного округа. Свои действия Пригожин объяснил тем, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям группы. Он призвал сторонников выйти против руководства Минобороны РФ.

В ведомстве опровергли информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, бойцы вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям Пригожина. Вместе с этим президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

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