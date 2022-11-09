Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий, который входит в структуру ФМБА. Об этом сообщает ТАСС.

Президент ознакомился с клинической и научной деятельностью центра. Он оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь и может принимать больше восьми тысячи пациентов в год по профилям неврология, нейрохирургия, кардиология, медицинская реабилитация.

Визит приурочен к празднованию с 75-летия Федерального медико-билогического агентства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.