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09 ноября, 17:45

Общество

Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

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Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий, который входит в структуру ФМБА. Об этом сообщает ТАСС.

Президент ознакомился с клинической и научной деятельностью центра. Он оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь и может принимать больше восьми тысячи пациентов в год по профилям неврология, нейрохирургия, кардиология, медицинская реабилитация.

Визит приурочен к празднованию с 75-летия Федерального медико-билогического агентства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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