РФ считает действия США и недружественных стран угрозой традиционным ценностям – указ

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РФ называет поведение США и других недружественных стран угрозой традиционным ценностям, следует из указа Владимира Путина, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, угрожают ценностям государства также экстремистские и террористические группировки, некоторые СМИ, ряд транснациональных корпораций и зарубежных НКО, а также деятельность отдельных организаций и людей на территории РФ.

Ранее сообщалось, что к ключевым ценностям РФ относятся жизнь, права и свободы гражданина, патриотизм, высокие нравственные идеалы, гуманизм.

Также уточнялось, что Россия будет тем местом, которое на международной арене сохранит образ государства, отстаивающего общечеловеческие духовно-нравственные идеалы.



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