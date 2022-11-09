ГД приняла во II чтении проект о признании ветеранами боевых действий добровольцев

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госдума приняла во II чтении законопроект о признании ветеранами боевых действий добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции.

Так, получить данный статус могут те, кто решил вступить в созданные по решению государства добровольческие формирования для участия в спецоперации.

Документ также предлагает признать инвалидами боевых действий добровольцев, которые получили ранение, контузию или увечье в ходе выполнения задач СВО.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить максимальную сумму страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий. Он подчеркнул, что участники боевых действий рискуют жизнью, обеспечивая безопасность России. Действующий в рамках нынешнего законодательства лимит страхового возмещения по вкладам не превышает 1,4 миллиона рублей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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