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09 мая, 12:15

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Путин вместе с коллегами из других стран возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин вместе с коллегами из других стран возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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В Александровском саду прошла торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В ней приняли участие Владимир Путин и зарубежные гости – президенты дружественных стран.

После завершения парада Победы первые лица государств по традиции направились пешком в Александровский сад. К Вечному огню у мемориала возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

Также память павших воинов почтили минутой молчания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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