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07 мая, 21:15

Политика

Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года"

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Владимир Путин 7 мая подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В качестве основных приоритетных задач страны указаны укрепление здоровья, повышение благополучия жителей страны, поддержка семей, увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости и развитие экономики.

Кроме того, российский президент поручил уделить особое внимание участникам СВО. В частности, условиям их реабилитации, переобучению и трудоустройству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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