07 мая, 21:15Политика
Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года"
Владимир Путин 7 мая подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В качестве основных приоритетных задач страны указаны укрепление здоровья, повышение благополучия жителей страны, поддержка семей, увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости и развитие экономики.
Кроме того, российский президент поручил уделить особое внимание участникам СВО. В частности, условиям их реабилитации, переобучению и трудоустройству.
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