Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с 895-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ

Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с его историческим рекордом – 895 шайбами в регулярных чемпионатах НХЛ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

Президент отметил, что достижения россиянина вошли в летопись отечественной школы хоккея и стали не только личными победами, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.