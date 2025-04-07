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07 апреля, 12:15

Спорт

Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с 895-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ

Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с 895-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ

Путин поручил правительству Москвы построить кластеры инновационного центра при МГУ

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Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с его историческим рекордом – 895 шайбами в регулярных чемпионатах НХЛ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

Президент отметил, что достижения россиянина вошли в летопись отечественной школы хоккея и стали не только личными победами, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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