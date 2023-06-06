Мишустин заявил, что следует нарастить количество российских спутников

В правительстве РФ обсудили развитие ракетно-космической отрасли. По словам Михаила Мишустина, надо как можно быстрее нарастить число российских спутников.

Также, по словам премьера, важно развивать и мощности по серийному выпуску космических аппаратов. Без качественных космических услуг сложно представить цифровую трансформацию промышленности и укрепление безопасности страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.