Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:00

Наука

Мишустин заявил, что следует нарастить количество российских спутников

Мишустин заявил, что следует нарастить количество российских спутников

Новости часа: в Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Украины

В Кремле назвали разрушение плотины Каховской ГЭС украинской диверсией

Новости часа: упрощенные процедуры ввоза лекарств в РФ продлили до конца 2024 года

Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств

Новости часа: в МЧС назвали предварительную причину возгорания в новосибирской больнице

Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

Новости часа: Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

В правительстве РФ обсудили развитие ракетно-космической отрасли. По словам Михаила Мишустина, надо как можно быстрее нарастить число российских спутников.

Также, по словам премьера, важно развивать и мощности по серийному выпуску космических аппаратов. Без качественных космических услуг сложно представить цифровую трансформацию промышленности и укрепление безопасности страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьнаукавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика