05 сентября, 07:45

Экономика

Владимир Путин обсудил инфляцию на Восточном экономическом форуме

Владимир Путин обсудил инфляцию на Восточном экономическом форуме

На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин обсудил с участниками вопросы инфляции и ключевой ставки.

Президент отметил, что Центральный банк борется с инфляцией, стремясь удерживать ее в пределах 4–5%. При этом высокая ключевая ставка вызывает вопросы у представителей реального сектора.

Глава государства подчеркнул, что финансовые власти и правительство действуют профессионально, а основой развития экономики и социальной сферы остается устойчивая макроэкономическая политика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

властьэкономикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

