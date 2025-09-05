Владимир Путин обсудил инфляцию на Восточном экономическом форуме

На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин обсудил с участниками вопросы инфляции и ключевой ставки.

Президент отметил, что Центральный банк борется с инфляцией, стремясь удерживать ее в пределах 4–5%. При этом высокая ключевая ставка вызывает вопросы у представителей реального сектора.

Глава государства подчеркнул, что финансовые власти и правительство действуют профессионально, а основой развития экономики и социальной сферы остается устойчивая макроэкономическая политика.

