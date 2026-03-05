Езду на электровелосипедах по тротуарам могут запретить в России

Запретить движение по тротуарам на электровелосипедах могут в России. Рассмотреть вопрос поручил Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Подготовить доклад должны Минтранс и МВД России к 1 июля. Президент подчеркнул, что электровелосипеды с лобовым стеклом, крышей и на скорости в 30–40 километров в час представляют реальную опасность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.