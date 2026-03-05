Путин поручил рассмотреть возможность ограничить движение электровелосипедов по тротуарам

Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД России рассмотреть возможность установления ограничений на передвижение по тротуарам на электровелосипедах. Соответствующее поручение содержится в перечне по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ведомствам предстоит представить предложения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем. В частности, предлагается рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам.

