Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 декабря.

В Кремле началась встреча Владимира Путина с американской делегацией. Глава государства принял спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера. Они представят свой проект мирного плана по Украине.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до середины среды, 3 декабря. Видимость местами плохая. Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными. При этом температура воздуха в городе остается выше нормы, днем термометры показывают 2–3 градуса выше нуля.