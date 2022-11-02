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Экономика

Мишустин потребовал оперативно нарастить выпуск продукции, востребованной на фоне СВО

Мишустин потребовал оперативно нарастить выпуск продукции, востребованной на фоне СВО

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Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал оперативно нарастить выпуск продукции, необходимой российским военным в условиях СВО. Причем в кабмине считают, что подключиться к этому должны и предприниматели.

Кто уже вместо спортивных костюмов шьет термобелье и спальники? Есть ли сложности с поставками сырья и оборудования? И кто оплатит промышленную "перезагрузку"?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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