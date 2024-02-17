"Актуальный репортаж": как сокращают время ожидания поезда в московском метро

Составы в московском метро оснащены самой современной техникой, которая позволяет существенно сократить время ожидания для пассажиров на перронах. Например, умная автоматика внутри локомотива в режиме реального времени видит каждый поезд на рельсах и раздает подсказки: кому нужно прибавить или снизить скорость.

Благодаря этой системе время ожидания транспорта на кольцевой во время утренних и вечерних разъездов снизилось до 1,5 минуты. Это примерно на 15-20 секунд быстрее, чем было раньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.