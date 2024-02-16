16 февраля, 21:35Общество
"Безопасный город": москвичам рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте
Любители зимнего спорта после сильных снегопадов отправятся в выходные в ближайшее Подмосковье, чтобы покататься на горнолыжных курортах. Но все граждане помнят о технике безопасности, поэтому за отдыхающими пристально наблюдают сотрудники склонов.
Начиная с посадки на канатную дорогу, важно следовать определенным правилам. Как не получить травму во время зимнего отдыха – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город