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16 февраля, 21:35

Общество

"Безопасный город": москвичам рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте

"Безопасный город": москвичам рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте

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Любители зимнего спорта после сильных снегопадов отправятся в выходные в ближайшее Подмосковье, чтобы покататься на горнолыжных курортах. Но все граждане помнят о технике безопасности, поэтому за отдыхающими пристально наблюдают сотрудники склонов.

Начиная с посадки на канатную дорогу, важно следовать определенным правилам. Как не получить травму во время зимнего отдыха – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
обществовидеоАлександр Астахов
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