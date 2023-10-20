В РФ предложили законодательно запретить несовершеннолетним вегетарианство и сыроедство

В России предложили законодательно запретить несовершеннолетним вегетарианство и сыроедство. Такое обращение в Госдуму направила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, веганство и прочие альтернативные виды пищевого поведения приводят к дефициту витаминов и других элементов, которые участвуют в формировании и работе детского организма.

Отмечается, что в законодательстве нет положений, которые определяли наказание родителям, принуждающим детей к таким диетам без медицинской необходимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.