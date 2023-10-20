Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 18:00

Общество

В РФ предложили законодательно запретить несовершеннолетним вегетарианство и сыроедство

В РФ предложили законодательно запретить несовершеннолетним вегетарианство и сыроедство

Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в России

"Мослекторий": Евгения Крюкова – о преступлениях с точки зрения науки

"Жизнь в большом городе": рынок труда

Новости часа: в Москве от гриппа вакцинировали более 35% населения

Собянин: в Москве учредили почетный знак "Заслуженный работник промышленности"

Вирусологи заявили, что в РФ ожидается тройная эпидемия вирусов

Выброшенное пианино обнаружили в Салтыковском лесопарке

Новости часа: количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

Новости часа: Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры Академии ФК "Спартак"

В России предложили законодательно запретить несовершеннолетним вегетарианство и сыроедство. Такое обращение в Госдуму направила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, веганство и прочие альтернативные виды пищевого поведения приводят к дефициту витаминов и других элементов, которые участвуют в формировании и работе детского организма.

Отмечается, что в законодательстве нет положений, которые определяли наказание родителям, принуждающим детей к таким диетам без медицинской необходимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика