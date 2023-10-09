Неравенство зарплат россиян снизилось в три раза за 20 лет

В России за 20 лет втрое сократилось неравенство зарплат. К такому выводу пришли аналитики из ВНИИ труда.

Специалисты сравнивали доходы 10% работников с высоким заработком и 10% россиян с наименьшим. В настоящее время они отличаются в 13 раз. При этом в 2001 году эта разница достигала 40 раз. Эксперты полагают, что такое неравенство удалось сократить благодаря ускоренному росту зарплат наименее оплачиваемых сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.