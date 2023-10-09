Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 07:15

Общество

Неравенство зарплат россиян снизилось в три раза за 20 лет

Неравенство зарплат россиян снизилось в три раза за 20 лет

Правительство РФ утвердило дополнительные меры для стабилизации рынка топлива

В России утвердили дополнительные меры для стабилизации рынка топлива

В РФ утвердили дополнительные меры для стабилизации рынка топлива

Экономисты рассказали о ситуации с падением курса рубля

В России резко начал расти спрос на смартфоны

"Деньги 24. Итоги": как изменится курс рубля в дальнейшем

Новости часа: число погибших после обстрелов Израиля достигло 40 человек

Мэр Москвы: в радиоэлектронике и приборостроении за пять лет открылись 184 компании

Москвичам рассказали, как изменились цены на квартиры в столице осенью

В России за 20 лет втрое сократилось неравенство зарплат. К такому выводу пришли аналитики из ВНИИ труда.

Специалисты сравнивали доходы 10% работников с высоким заработком и 10% россиян с наименьшим. В настоящее время они отличаются в 13 раз. При этом в 2001 году эта разница достигала 40 раз. Эксперты полагают, что такое неравенство удалось сократить благодаря ускоренному росту зарплат наименее оплачиваемых сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаобществовидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика