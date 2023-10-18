Около 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в текущем году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений", – отметил он.

Бирюков уточнил, что основной этап работ, которые были запланированы на 2023 год, подошел к концу.

В рамках проведения ремонта в подъездах обязательно должна быть выполнена покраска входных групп, стен и потолков. Дополнительно, если требуется, приводятся в порядок оконные рамы и двери, а также лестница. При необходимости рабочие могут обновить таблички с указанием этажности и заменить осветительные приборы.

Кроме того, обновлению подлежат:

теплоизоляция трубопроводов;

облицовка стен;

почтовые ящики;

ступени;

перила;

другие поврежденные элементы и конструкции.

Жителей дома заблаговременно оповещают о ремонтных работах, размещая объявления на информационных стендах.

Ранее Бирюков сообщил, что в столице за 10 лет отремонтировали около 50% сети коммуникационных коллекторов.

Он уточнил, что в коллекторах, где проходят трубопроводы и кабели связи, установлено свыше 120 тысяч различных датчиков для круглосуточного мониторинга состояния воздуха и температуры. Система позволяет автоматически управлять аварийным освещением, насосами и вентиляцией, добавил Бирюков.



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