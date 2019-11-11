Скамейки с подогревом установили на станциях МЦК

Скамейки с подогревом установили на станциях Московского центрального кольца 10 ноября. Внешне они немного отличаются от обычных лавочек, а на деле – намного комфортнее и при любой погоде остаются сухими и теплыми.

Кроме того, интервал движения поездов сократился до четырех минут, а в ближайшие пару лет планируется запустить новые беспилотные поезда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.