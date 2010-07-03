"Итальянская палитра": один из самых известных кларнетистов выступит в "Зарядье"

Фото: предоставлено организаторами

17 ноября в камерном зале "Зарядье" состоится концерт из цикла "Выдающиеся исполнители в гостях у Трио имени Рахманинова". Вместе с московским коллективом Трио имени Рахманинова выступит Серджио Дельмастро (Sergio Delmastro) – один из самых известных европейских кларнетистов.

"Мы очень рады возможности представить московской публике нашего итальянского партнера, выдающегося музыканта Серджио Дельмастро. Нас связывает многолетняя творческая дружба, – рассказывает пианист Трио имени Рахманинова, участник концерта Виктор Ямпольский. – Серджио регулярно участвует в наших проектах в России, Австрии, Швейцарии, Италии и других странах. Итальянская школа игры на духовых инструментах отличается своей потрясающей вокальностью! Я бы сказал, играет как поет! Настоящее бельканто!"

Особым украшением программы станут итальянские вокальные произведения эпохи бельканто в исполнении Натальи Савиновой, обладающей настоящим итальянским меццо-сопрано.

В программе концерта прозвучат произведения, тесно связанные с Италией: Бетховен – Трио си бемоль мажор сочинение 11, финал которого написан на популярнейшую в то время тему из итальянской оперы, которую можно было услышать в венских переулках. Слова песни: "Не пойду работать, пока как следует не поем"; "Понкьелли" – концертный дуэт для кларнета и виолончели в сопровождении фортепиано "Паола и Вирджиния" – сочинение, недавно найденное в библиотеке миланской консерватории; "Мюллер" – вариации на тему Россини из оперы "Севильский Цирюльник"; канцоны Беллини, Россини, Доницетти.

Исполнители:

Серджио Дельмастро – кларнет (Италия);

Наталья Савинова – виолончель/меццо-сопрано;

Виктор Ямпольский – фортепиано.