"Итальянская палитра": один из самых известных кларнетистов выступит в "Зарядье"

Фото: предоставлено организаторами
17 ноября в камерном зале "Зарядье" состоится концерт из цикла "Выдающиеся исполнители в гостях у Трио имени Рахманинова". Вместе с московским коллективом Трио имени Рахманинова выступит Серджио Дельмастро (Sergio Delmastro) – один из самых известных европейских кларнетистов.
"Мы очень рады возможности представить московской публике нашего итальянского партнера, выдающегося музыканта Серджио Дельмастро. Нас связывает многолетняя творческая дружба, – рассказывает пианист Трио имени Рахманинова, участник концерта Виктор Ямпольский. – Серджио регулярно участвует в наших проектах в России, Австрии, Швейцарии, Италии и других странах. Итальянская школа игры на духовых инструментах отличается своей потрясающей вокальностью! Я бы сказал, играет как поет! Настоящее бельканто!"
Особым украшением программы станут итальянские вокальные произведения эпохи бельканто в исполнении Натальи Савиновой, обладающей настоящим итальянским меццо-сопрано.
В программе концерта прозвучат произведения, тесно связанные с Италией: Бетховен – Трио си бемоль мажор сочинение 11, финал которого написан на популярнейшую в то время тему из итальянской оперы, которую можно было услышать в венских переулках. Слова песни: "Не пойду работать, пока как следует не поем"; "Понкьелли" – концертный дуэт для кларнета и виолончели в сопровождении фортепиано "Паола и Вирджиния" – сочинение, недавно найденное в библиотеке миланской консерватории; "Мюллер" – вариации на тему Россини из оперы "Севильский Цирюльник"; канцоны Беллини, Россини, Доницетти.
Исполнители:
Серджио Дельмастро – кларнет (Италия);
Наталья Савинова – виолончель/меццо-сопрано;
Виктор Ямпольский – фортепиано.
Билеты доступны по ссылке.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: