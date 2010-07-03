Аномальное тепло ждет москвичей на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей ожидает аномально теплое начало недели, сообщил научные руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, климатическая норма будет превышена на 5-6 градусов.

"Неделя будет неоднородной по погоде. В начале недели она будет очень теплой, а во второй половине – просто теплой. Завтра [в понедельник] очень теплая ночь, минимальные значения в Москве будут 6-8 градусов. Днем – 9-11 градусов", – сказал он, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что со вторника температура в городе начнет падать: в первой половине ожидается до плюс 7 градусов.

"Но это все равно уверенно теплая погода", – заявил Вильфанд.

Днем в среду синоптики прогнозируют до 6 градусов тепла. Такой температурный фон сохранится до субботы. В целом неделя ожидается без осадков, кроме понедельника: в этот день выпадет до 4 миллиметров осадков, а с четверга в Москву придет солнце.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в разговоре с RT рассказал об аномально теплом последнем осеннем месяце в столице.

"Сегодня у нас влияние Атлантики и теплый сектор. Соответственно, температура выше климатической нормы на 6–7 градусов. К середине месяца, в третьей декаде ноября температуры будут слабо отрицательные. Слабые заморозки возможны 13–14 ноября. Но температура будет положительная, выше нуля. Ближайшие семь-восемь дней, как минимум до 18 ноября, температура будет незначительно превышать климатическую норму", – сказал синоптик.

Ранее синоптики рассказали, что метеорологическая зима в Москве откладывается до конца ноября, хотя, по климатическим законам, она должна была наступить 10 ноября.

Эта зима, по прогнозам синоптиков, может стать самой теплой в истории метеонаблюдений, поскольку уже сейчас наблюдается сдвиг прихода климатической зимы на две–три недели. Для обозначения этой аномалии они предлагают ввести новый термин – "вишневая зима". За 140 лет в Москве было семь "вишневых зим".