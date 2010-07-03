Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сбой в движении электричек произошел на Ленинградском направлении Московской железной дороги, передает телеканал Москва 24.

Уточняется, что с задержками до 50 минут могут следовать электрички из Твери, Конакова и Клина.

На прошлой неделе поезда дальнего следования на Октябрьской железной дороге (ОЖД) задерживались на несколько часов из-за гололеда и сильного ветра.

С задержкой следовали поезда № 22 Санкт-Петербург – Мурманск, № 803 Петрозаводск – Санкт-Петербург, № 804 Санкт-Петербург – Петрозаводск, № 92 Москва – Мурманск, № 218 Петрозаводск – Сортавала и № 16 Мурманск – Москва.

В конце октября восемь пассажирских поездов следовали в Москву и из нее с задержками. Ремонт сетей потребовался в Вологодской и Ярославской областях из-за плохой погоды и шквалистого ветра.

В результате утром расписание пригородных и пассажирских поездов изменилось. В общей сложности было задержано 11 пассажирских и три пригородных поезда.

