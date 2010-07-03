Поезда дальнего следования на ОЖД задерживаются из-за непогоды

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ряд поездов дальнего следования на Октябрьской железной дороге (ОЖД) задерживается на несколько часов из-за гололеда и сильного ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.
"6 ноября в регионах Октябрьской железной дороги продолжают наблюдаться неблагоприятные погодные явления в виде гололеда и усиленного ветра, которые послужили причиной задержек движения поездов минувшей ночью", – говорится в сообщении.
С задержкой следуют поезда № 22 Санкт-Петербург – Мурманск, № 803 Петрозаводск – Санкт-Петербург, № 804 Санкт-Петербург – Петрозаводск, № 92 Москва – Мурманск, № 218 Петрозаводск – Сортавала и № 16 Мурманск – Москва.
В пресс-службе пояснили, что к местам затруднения движения была направлена специальная техника для устранения последствий непогоды. Уточняется, что задерживающимся в пути более четырех часов пассажирам предоставят питание.
В ОЖД предупредили пассажиров, что в течение дня еще могут произойти некоторые задержки пригородных поездов. Диспетчеры принимают все усилия для введения поездов в график.
В конце октября восемь пассажирских поездов следовали в Москву и из нее с задержками. Ремонт сетей потребовался в Вологодской и Ярославской областях из-за плохой погоды и шквалистого ветра.
В результате утром расписание пригородных и пассажирских поездов изменилось. В общей сложности было задержано 11 пассажирских и три пригородных поезда.
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