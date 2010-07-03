Восемь поездов в Москву и область опаздывают из-за поломок на путях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восемь пассажирских поездов следуют в Москву и из нее с задержками из-за повреждений линий связи в Ярославской и Вологодской областях. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

В ночь на понедельник, 28 октября, на Северной железной дороге были повреждены линии связи. Ремонт сетей потребовался в Вологодской и Ярославской областях из-за плохой погоды и шквалистого ветра. В результате утром расписание пригородных и пассажирских поездов изменилось.

С опозданием следуют поезда №148 Москва – Кострома, №147 Кострома – Москва, №100 Москва – Владивосток, №99 Владивосток – Москва , №42 Москва – Воркута, №41 Воркута – Москва, №125 Череповец – Москва и №107 Вологда – Москва. Пассажиры поездов, которые опаздывают более чем на четыре часа, получат питание.

В общей сложности было задержано 11 пассажирских и три пригородных поезда. На 13:00 по московскому времени по-прежнему с опозданием следуют поезда из столицы в Воркуту и Владивосток, в Ярославской области задерживаются уже 19 электричек.

"Северная железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и предпринимает все меры для восстановления движения поездов по графику", – добавили в пресс-службе.

Сейчас на СЖД действует штаб, который координирует восстановительные работы на путях. Сформированы аварийные ремонтные бригады, ликвидирующие повреждения.

Информацию о графике движения поездов можно уточнить в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-0000, а также на сайте РЖД в разделе "Пассажирам", вкладка "Фактическое движение поездов".

Ранее сообщалось, что пригородные поезда Московско-Тверской ППК будут ходить по графику выходного дня 4 ноября по случаю Дня народного единства. При этом поезда на участках Тверь – Бологое (Торжок), Бологое – Угловка и на широтных ходах будут следовать по основному графику.