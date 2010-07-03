Электрички МТППК будут ходить по графику выходного дня 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пригородные поезда Московско-Тверской ППК будут ходить по графику выходного дня 4 ноября.

"Все обычные электрички и скоростные "Ласточки" на участке Москва – Тверь (Конаково) будут курсировать по графику выходного дня. Поезда на участках Тверь – Бологое (Торжок), Бологое – Угловка и на широтных ходах 4 ноября проследуют в соответствии с календарным днем недели – понедельником", – указано на сайте компании.

Ранее сообщалось, что ко Дню народного единства запустят дополнительные поезда. Они будут курсировать со 2 по 4 ноября. В графике – самые популярные направления (Москва – Санкт-Петербург, Казань, Кострома и Вологда). Пассажиры уже выкупили более 650 тысяч билетов в праздничные даты. Это на 15 процентов больше, чем в 2018 году.

В праздник парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными. Это касается и дорогих стоянок, расположенных в центре города, кроме тех, где есть шлагбаумы. По вопросам парковок можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".

