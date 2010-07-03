Спасатели отговорили девушку прыгать с крыши 25-этажки Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МЧС России отговорили девушку прыгать с крыши многоэтажки на Боровском шоссе в столице. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В спасательную службу поступило сообщение о том, что 18-летняя девушка собирается спрыгнуть с крыши 25-этажного дома на Боровском шоссе. Причиной стал конфликт девушки с родителями.

На месте происшествия дежурили бригада скорой помощи и сотрудники оперативных служб. Девушку сняли с крыши, ей оказана медицинская помощь.

6 ноября полицейским, спасателям и медикам удалось отговорить мужчину, который находился под воздействием галлюциногенов, прыгать с моста в центре Москвы. Инцидент произошел на Шелепихинском мосту через Москву-реку.