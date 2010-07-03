До 12 градусов тепла ожидается в столице в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 11 ноября.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11 градусов, по области – от 7 до 12 градусов, отмечают синоптики.

Будет дуть южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Повышенной сохранится влажность воздуха, а кислородный режим будет благоприятным, добавили метеорологи.

По данным центра погоды "Фобос", аномальное тепло продержится в столице как минимум до 15–20 ноября. В связи с этим задержится приход климатической зимы.