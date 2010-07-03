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Общество

09 ноября, 22:39

Акимов рассказал, когда в России запустят систему поощрения аккуратных водителей

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в 2020 году. Такое заявление сделал вице-премьер России Максим Акимов, сообщает РИА Новости.

"В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить, я еще раз хочу сказать - в режиме тестирования", – рассказал он.

Для создания системы поощрения не потребуется дополнительного оборудования, однако нормативную базу придется подкорректировать, добавил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что такая система может "вдохновлять и подвигать" людей к тому, чтобы думать о собственной безопасности и безопасности других людей на дороге.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предложил предоставлять скидки по ОСАГО водителям, соблюдающим правила дорожного движения. С такой идеей он выступил в ходе парламентских слушаний по развитию системы обязательного страхования транспортных средств.

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