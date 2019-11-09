Три болельщика ЦСКА не могут вылететь из Венгрии после матча ЛЕ

Три болельщика ЦСКА не могут вылететь из Венгрии после матча Лиги Европы. Местный перевозчик WizzAir внес их в "черный список".

Одного и них подозревают в харрасменте. Как посчитали местные полицейские, русский пассажир делал неприличные намеки бортпроводнице. Двое других не смогли объясниться с полицейскими. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

