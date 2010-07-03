Игорь Верник госпитализирован с репетиции спектакля – СМИ

Фото: телеграм канал Mash

Российский актер Игорь Верник госпитализирован с репетиции в МХТ имени Чехова. О происшествии сообщает "Пятый канал".

Артист пожаловался на боли пояснице и заявил, что у него онемела нога.

На место прибыли врачи. Они помогали актеру около часа на месте, но потом все-таки решили его госпитализировать.

Зимой 2019 года Верника оштрафовали на 500 рублей за проезд по Камергерскому переулку в Москве. После этого сотрудникам МХТ имени Чехова разрешили пользоваться проездом по Камергерскому переулку.

