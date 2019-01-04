В МХТ имени Чехова прокомментировали инцидент с Верником

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Актера и телеведущего Игоря Верника вызвали в полицию для дачи показаний после того, как он проехал по пешеходной зоне в Камергерском переулке. ГИБДД по Москве проверяет видеозапись с его автомобилем.

Телеканал Москва 24 взял комментарий на эту тему у пресс-атташе МХТ имени Чехова. В театре заявили, что информация о нарушении ПДД не соответствует действительности.

"МХТ имеет разрешение для въезда в Камергерский переулок на пешеходную зону, которое официально оформлено мэрией Москвы и распространяется на артистов и руководство театра. У него (артиста) есть пульт от шлагбаума, который он открыл и проехал 100 метров до ворот театра. Это официальный въезд. Мы находимся в самом центре и вынуждены ездить по пешеходной зоне", – заявила Мария Малкина, пресс-атташе МХТ.

Полиция начала административное расследование. Видеозапись с места событий прислали телеканалу Москва 24 очевидцы через мобильное приложение. На видео показано, как внедорожник, за рулем которого был Верник, пробирается через толпу прохожих под крики охранников.



Игоря Верника вызвали в полицию для объяснений после проезда в Камергерском переулке

Представитель артиста отказалась комментировать это происшествие. Коллега Верника актер Андрей Бурковский вступился за него. Он заявил, что это "фейковая ситуация" и на ней кто-то хочет просто "хайпануть": проезд к театру, которым воспользовался Верник, существует уже много лет.