В МХТ имени Чехова прокомментировали инцидент с Верником

Актера и телеведущего Игоря Верника вызвали в полицию для дачи показаний после того, как он проехал по пешеходной зоне в Камергерском переулке. ГИБДД по Москве проверяет видеозапись с его автомобилем.
Телеканал Москва 24 взял комментарий на эту тему у пресс-атташе МХТ имени Чехова. В театре заявили, что информация о нарушении ПДД не соответствует действительности.
"МХТ имеет разрешение для въезда в Камергерский переулок на пешеходную зону, которое официально оформлено мэрией Москвы и распространяется на артистов и руководство театра. У него (артиста) есть пульт от шлагбаума, который он открыл и проехал 100 метров до ворот театра. Это официальный въезд. Мы находимся в самом центре и вынуждены ездить по пешеходной зоне", – заявила Мария Малкина, пресс-атташе МХТ.
Полиция начала административное расследование. Видеозапись с места событий прислали телеканалу Москва 24 очевидцы через мобильное приложение. На видео показано, как внедорожник, за рулем которого был Верник, пробирается через толпу прохожих под крики охранников.
Игоря Верника вызвали в полицию для объяснений после проезда в Камергерском переулке
Представитель артиста отказалась комментировать это происшествие. Коллега Верника актер Андрей Бурковский вступился за него. Он заявил, что это "фейковая ситуация" и на ней кто-то хочет просто "хайпануть": проезд к театру, которым воспользовался Верник, существует уже много лет.
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